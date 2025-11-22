تعافي شبكة كاردانو بعد أن تسببت معاملة مشوهة في انقسام على الشبكة” التفاصيل

تعافت شبكة كاردانو بالكامل بعد حادثة نادرة أدت إلى انقسام مؤقّت نتيجة معاملة مشوّهة تسببت بظهور نسختين متوازيتين من البلوكشين.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة “Intersect” الداعمة لتطوير كاردانو، فقد بدأت المشكلة في 20 نوفمبر عندما استغلت معاملة تفويض معطوبة خلل قديم في مكتبة التشفير على شبكة الاختبار “Preview”.

سمح ذلك بحدوث انقسام بين شبكة تضم المعاملة المعيبة وأخرى سليمة.

عمل مهندسو كاردانو خلال الليل لإصلاح الخلل، إلا أن نفس المعاملة وصلت لاحقا إلى الشبكة الرئيسية وتسببت في انقسام مماثل. وتمكن مشغّلو العقد سريعا من احتواء المشكلة عبر التحديث إلى الإصدار 10.5.3، ما أدى إلى إعادة دمج الشبكة في شبكة واحدة.

وأكد الفريق المطوّر أن أموال المستخدمين لم تتعرض لأي خطر، كما تم تحديد المحفظة المرتبطة بالمعاملة، وتشير التحقيقات الأولية إلى صلتها بأحد المشاركين السابقين في شبكة الاختبار.

وتم إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي باعتبار الحادثة هجوم إلكتروني محتمل.

من جانبه، صرح “تشارلز هوسكينسون” مؤسس كاردانو إن الشبكة مرّت بيوم صعب لكنها لم تتوقف، مؤكدا قدرة النظام على الصمود.

وبعد نشر تقرير “Intersect”، خرج مستخدم يُدعى “هومر جيه” ليعترف بأنه الشخص الذي نفّذ المعاملة المشوّهة، واصفا الأمر بأنه تجربة غير محسوبة تسببت بشكل غير مقصود في الانقسام، مقدّما اعتذار علني.

وأشار “هوسكينسون” لاحقا إلى أن الفاعل يحاول التراجع عن اعترافه بعد إدراكه أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتابع القضية.

