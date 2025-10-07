"قرار القرارات" لليبرون جيمس مجرد حيلة تسويقية ذكية

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الرسالة المصورة لـ "الملك" ليبرون جيمس على وسائل التواصل الاجتماعي الإثنين، ضمن مقابلة بُثت يوم الثلاثاء بعنوان "قرار القرارات"، تبيّن في النهاية أنها مجرد حيلة تسويقية.

وأدى الفيديو الذي نشره جيمس، الذي سيبلغ الحادية والأربعين في كانون الأول/ديسمبر المقبل، إلى انتشار تكهنات واسعة حول نيته الإعلان عن اعتزاله في نهاية موسمه الثالث والعشرين، والذي يبدأ في 21 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

واتضح أن الفيديو الترويجي الذي نُشر يوم الاثنين هو جزء من حملة علاقات عامة للإعلان عن شراكة ليبرون جيمس مع إحدى أبرز علامات الكونياك التجارية والتي من المقرر طرحها في الأسواق خلال الشهر الجاري.

وتُشبه رسالته "القرار" التفسير الشهير لرحيله عام 2010 من كليفلاند كافالييرز إلى ميامي هيت، حيث فاز باثنين من ألقابه الأربعة في الدوري.

ونتيجة للفيديو الذي نشره جيمس الإثنين، شهدت أسعار تذاكر مباراة لوس أنجليس ليكرز ارتفاعا جنونيا.

وأفادت منصة "تيكبيك" لتداول التذاكر عبر الإنترنت أن أرخص تذكرة لمباراة ليكرز ضد يوتا جاز، المقررة في 12 نيسان/أبريل من العام المقبل، قفزت من 85 دولارا إلى 445 دولارا خلال ساعات فقط من نشر الفيديو على الإنترنت.

وشهدت مواقع بيع التذاكر الأخرى في السوق الثانوي ارتفاعا كبيرا أيضا، حيث بلغت أسعار التذاكر الأرخص على "سيتغيك" نحو 821 دولارا، في حين وصلت إلى 955 دولارا على "تيكيت ماستر".

وقال جيمس الأسبوع الماضي إنه يتوقع اعتزاله "في وقت قريب وليس بعيدا".

وأضاف خلال اليوم الإعلامي لفريق ليكرز في 29 أيلول/سبتمبر الماضي "أنا سعيد لأنني سأتمكن من ممارسة هذه اللعبة التي أعشقها لموسم آخر".