تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 07-10-2025

ارتفع قليلاً سعر عملة كاردانو CARDANO/USD (ADAUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نجح السعر بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه حرية أكبر لتحقيق مكاسب جديدة في الفترة القادمة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.8277$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.8929$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد