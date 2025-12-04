الحركة الشعبية شمال المتمردة ترتكب أكبر مجزرة بحق الأطفال بكالوقي

- 1/2
تمادياً في جرائمها وسلوكها الإجرامي وانتهاكاتها ضد المواطنين العُزّل، استهدفت الحركة الشعبية شمال المتمردة بقيادة المتمرد عبدالعزيز الحلو، المتحالفة مع مليشيا أسرة دقلو الإرهابية، مدينة كالوقي بولاية جنوب كردفان اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر ديسمبر 2025 بعدد من الصواريخ الموجهة بطائرة مسيرة، روضة أطفال ومستشفى بقدير.
وأدانت حكومة الولاية في بيان صحفي الاعتداء الغاشم على الأطفال والنساء والأبرياء العُزّل جراء القصف المتعمد الذي أدى إلى مقتل (8) مواطنين، ستة من الأطفال ومعلمة وواحد من الرجال، علاوة على عدد من الجرحى بإصابات متفاوتة نقل بعضهم إلى مستشفى أبوجبيهة.
وقال الوالي إن حكومة الولاية تطالب المجتمع الدولي والإقليمي بتصنيف هذه المليشيات منظمات إرهابية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للعدالة.
كما تطالب حكومة الولاية المنظمات الدولية والمؤسسات العدلية على مستوى العالم الاضطلاع بدورها تجاه هذه الانتهاكات الموثقة ضد حقوق الإنسان.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
