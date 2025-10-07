تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 07-10-2025

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، محاولاً تعويض البعض مما تكبده من خسائر مبكرة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

