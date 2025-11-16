- 1/2
كنز ضخم تحت الأرض.. الصين تكشف عن أضخم منجم ذهب في تاريخها الحديث
وأكدت وزارة الموارد الطبيعية الصينية في بيان أن المنجم الواقع في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي البلاد يعد أكبر منجم للذهب منخفض الجودة في الصين.
ويبلغ متوسط تركيز الذهب في رواسب منجم “دادونغو” 0.56 غرام لكل طن. ويمتد الجسم الخام للمنجم على عمق يتراوح بين 115 و913 مترا تحت سطح الأرض، حيث يبلغ متوسط سماكته 263 مترا، بينما تصل السماكة القصوى لطبقات الذهب إلى 513 مترا.
وشدد البيان على الأهمية الاستراتيجية لهذا الاكتشاف، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية للصين من الذهب.
كما أكد أن للمشروع “أهمية كبيرة في بناء قاعدة عالمية المستوى لاستخراج الذهب في مقاطعة لياونينغ”، مما يمهد الطريق لتحويل المنطقة إلى مركز عالمي رائد في تعدين الذهب.
