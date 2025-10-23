حمدان بن زايد يشهد جانباً من فعاليات مهرجان الظفرة لسباقات الهجن ويتوّج الفائزين في أشواط الرموز

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، منافسات فئة «الحقايق» التي أقيمت في ميدان الظفرة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان الظفرة لسباقات الهجن في نسخته الثالثة، الذي ينظِّمه اتحاد سباقات الهجن.

وأسفرت نتائج المنافسات عن فوز «اعتماد» لمالكها أحمد محمد محوش المزروعي بكأس فئة «الحقايق الأبكار» المفتوح، فيما فاز «جيلبوت» لمالكه عامر علي راجح المري بالمركز الأول في الشوط الثاني المخصص لفئة «الحقايق الجعدان» المفتوح.

كما نالت «دمعة» لمالكها عامر صقر الوهيبي، ناموس الشوط الثالث لفئة «الحقايق الأبكار الإنتاج»، وأحرز «الفارس» لمالكه أحمد سلطان بالرشيد السويدي، شداد «الحقايق الجعدان الإنتاج».

وعقب ختام المنافسات، توَّج سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الفائزين في أشواط الرموز، وهنَّأهم على النتائج المتميزة التي حققوها، مشيداً سموُّه بالمشاركة الواسعة لملاك الهجن من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤكد أهمية هذا الموروث الشعبي العريق على مختلف المستويات.

وأعرب سموّه عن تقديره للدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضات التراثية عامة، ولسباقات الهجن على وجه الخصوص، مؤكداً سموّه أن القيادة الرشيدة تسير على نهج المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، في الحفاظ على الموروث الشعبي الأصيل، ونقله للأجيال المُقبلة.

وأوضح سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن سباقات الهجن تمثل تراثاً شعبياً عريقاً يعكس ارتباط أبناء الإمارات بماضيهم وهويتهم الوطنية، وأشاد سموّه بالعمل التنظيمي المتميز للنسخة الثالثة من مهرجان الظفرة لسباقات الهجن، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير هذه الرياضة وتعزيز مكانتها بين أفراد المجتمع.

وثمَّن ملاك الهجن المشاركون في المهرجان الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة سباقات الهجن في الدولة من القيادة الرشيدة، من خلال تنظيم الفعاليات التراثية والمهرجانات التي تشهد إقبالاً واسعاً من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويُذكر أن مهرجان الظفرة لسباقات الهجن في نسخته الثالثة يشهد إقامة 107 أشواط لفئات «الحقايق» و«اللقايا» و«الإيذاع»، مع توزيع 24 رمزاً بواقع 8 رموز لكل فئة. وقد خصَّصت اللجنة المنظِّمة جوائز نقدية قيّمة للفائزين من المركز الأول حتى العاشر.

حضر المنافسات معالي حميد سعيد النيادي، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن.