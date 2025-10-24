دراسة عالمية: الإمارات والسعودية وقطر تتصدر قائمة الدول الرائدة بمجال الابتكار الصحي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

تصدرت دولة الإمارات، والسعودية، وقطر، قائمة الدول الرائدة عالمياً في مستقبل الابتكار في القطاع الصحي. فقد حلت البلدان الثلاثة بمراكز متقدمة في أحدث دراسة عالمية أجرتها شركة «رولاند بيرجر» العالمية المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية، تحت عنوان «مستقبل قطاع الصحة: أنظمة الرعاية الصحية في المستقبل».

واستندت الدراسة إلى استطلاع رأي شمل أكثر من 5,200 مشارك من 25 دولة حول العالم، بهدف الوقوف على تطلعات الأفراد ورؤيتهم لمستقبل أنظمة الرعاية الصحية في بلدانهم.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود العديد من القواسم المشتركة بين تفضيلات المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم حول العالم، وأكدت الأهمية البالغة التي تحظى بها الصحة في أولويات واهتمامات الأفراد والمجتمعات، إذ تبيّن أنها تمثل أعلى أولوية على مستوى الإنفاق الحكومي والشخصي.

وأظهرت كل من الإمارات والسعودية وقطر توافقاً مع التوجه العالمي نحو تحقيق العدالة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية.

وقالت سارة بردى، مسؤولة قطاع الرعاية الصحية في شركة «رولاند بيرجر الشرق الأوسط»: إن الريادة والرغبة الواضحة في تبني الابتكار في كل من الإمارات والسعودية وقطر تمثل سمة فريدة تميز دول المنطقة التي تمتلك فرصة حقيقية لتوظيف الابتكار كأحد المحركات الرئيسة لمواجهة التحديات التي تواجه أنظمة الرعاية الصحية في وقتنا الحالي، وبناء أنظمة صحية عالية الأداء ومرتفعة القيمة في المستقبل.