جامعة الفجيرة تحصد إحدى جوائز مؤسسة CAPP بطب الأسنان

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

حصلت جامعة الفجيرة - كلية طب الأسنان والعلوم الصحية، على المركز الثاني ضمن مبادرة «التميز الجامعي» التي تُعد جزءاً من جوائز طب الأسنان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، التي تنظمها مؤسسة CAPP.

وأعرب الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يُجسد تميز الجامعة وتطورها المستمر في مجالات التعليم والتدريب العملي، مؤكداً أن الفوز يعكس جودة التعليم والبحث العلمي في الجامعة، وحرصها على توفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار في مختلف التخصصات.