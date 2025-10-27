مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يناقش التطوير المؤسسي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اجتماعه الرابع بمقره في أبوظبي، برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس المجلس، وحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس المجلس، وأصحاب السعادة والفضيلة أعضاء المجلس.

وتضمن جدول الأعمال جملة من البنود التي تعكس مسار التطوير المؤسسي لمنظومة الإفتاء الشرعي في الدولة. واستهلَّ المجلس أعماله بكلمة لمعالي رئيس المجلس، أكَّد فيها المضيّ قُدماً في ترسيخ نموذج وطني رائد لمأسسة الفتوى، وتطوير أدواتها بما يواكب المتغيرات المعاصرة ويخدم المجتمع.

وقال معاليه: «يأتي اجتماعنا اليوم في سياق إنجازات متتابعة وخطوات حثيثة للمجلس تشي بثمارٍ آن قطافها بحمد الله، وقد انعكس ذلك على جدول أعمالنا الذي نلاحظ شمولاً في تناوله لاختصاصات المجلس، وتنوعاً في مواضيعه».

وقدمت الأمانة العامة للمجلس عرضاً تفصيلياً لما تمَّ إنجازه في برنامج «إعداد الكفاءات الإفتائية الوطنية» الهادف إلى بناء كوادر مؤهلة معرفياً ومهارياً، عبر مسارات تدريبية وتطبيقية تُعزّز ضبط الفتوى، وتوحد مرجعيتها، بما ينسجم مع اختصاصات المجلس ومهامه.

واطّلع أصحاب الفضيلة الأعضاء على ملخص الورقة التصورية للمؤتمر العالمي الثالث الذي سينظمه المجلس، بالإضافة إلى استعراض ما أنجزته لجنة إعداد اللوائح والسياسات المتعلقة بالفتاوى العامة والخاصة، وشمل ذلك اللائحة التنظيمية للفتوى العامة، والدليل التنظيمي لترخيص وتصريح الفتاوى الخاصة، والدليل الاسترشادي للمختصين بالآراء الشرعية.