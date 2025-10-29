اخبار الخليج / اخبار الإمارات

سيف بن زايد يصل إلى البحرين لحضور ختام تمرين "ISALEX 3.0"

سيف بن زايد يصل إلى البحرين لحضور ختام تمرين "ISALEX 3.0"

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى مملكة البحرين الشقيقة..وكان في مقدمة مستقبليه الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، وذلك لحضور ختام التمرين المشترك الثالث ISALEX 3.0، والذي ينظمه التحالف الأمني الدولي، بمشاركة 9 دول هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلوفاكيا، السنغال، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، المملكة المغربية، وسنغافورة. وفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على منصة إكس.

