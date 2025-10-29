سيف بن زايد يصل إلى البحرين لحضور ختام تمرين "ISALEX 3.0"

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى مملكة البحرين الشقيقة..وكان في مقدمة مستقبليه الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، وذلك لحضور ختام التمرين المشترك الثالث ISALEX 3.0، والذي ينظمه التحالف الأمني الدولي، بمشاركة 9 دول هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلوفاكيا، السنغال، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، المملكة المغربية، وسنغافورة. وفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على منصة إكس.

سيف بن زايد يصل إلى مملكة البحرين الشقيقة، وفي مقدمة مستقبليه أخيه الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، وذلك لحضور ختام التمرين المشترك الثالث ISALEX 3.0، والذي ينظّمه التحالف الأمني الدولي بمشاركة تسع دول هي : دولة الإمارات العربية المتحدة… pic.twitter.com/7ikwcn1TQC — وزارة الداخلية (@moiuae) October 29, 2025

— وزارة الداخلية (@moiuae)