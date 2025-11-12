«النقل المتكامل» يطلق أول منصة إقليمية لإدارة تشغيل المركبات ذاتية القيادة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، أول منصة متكاملة لإدارة العمليات التشغيلية والتجريبية للمركبات ذاتية القيادة «AViTOMS» على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن مشاركته في معرض «دريفت إكس 2025» المقام ضمن النسخة الافتتاحية من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة».

وتهدف المنصة الرقمية المركزية الجديدة، إلى إدارة جميع مراحل اختبار وتشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل والسلامة عند استخدام هذه التقنيات المتقدمة، ويدعم الالتزام بالتشريعات المعتمدة في هذا القطاع الحيوي.

كما تكرّس المنصة مكانة أبوظبي وجهة رائدة في مجال النقل الذكي والأنظمة الذاتية، وتؤكد ريادتها في تبني التقنيات المستقبلية.

وتغطي المنصة جميع مراحل تشغيل المركبات الذاتية في الإمارة، بدءًا من تسجيل المركبات وتقديم الطلبات والحصول على التصاريح، مرورًا بعمليات الإشراف على التجارب، وتحليل البيانات الفنية، وصولًا إلى التشغيل التجاري الكامل.

ويضمن هذا التكامل سلامة العمليات ودقة الإجراءات في كل مرحلة من مراحل الاختبار والتشغيل.

وتتيح المنصة لمركز النقل المتكامل الإشراف الكامل على التجارب التشغيلية للمركبات الذاتية، من خلال استقبال الطلبات ومراجعتها وتقييم جاهزية الشركات، وإصدار التصاريح ضمن أربع مراحل اختبارية منظمة.

كما تمكِّن المنصة المركز من متابعة العمليات في الوقت الفعلي والتدخل عند الحاجة، بما يرفع كفاءة التنسيق وسرعة الاستجابة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

وتتضمن المنصة مجموعة من الأدوات الذكية التي تدعم الإدارة المتكاملة للعمليات، وتشمل بوابة إلكترونية لتقديم الطلبات، ونظام سير عمل رقمي، وخرائط تفاعلية لتتبع المركبات في الوقت الفعلي، ولوحات تحكم لمتابعة الحالة التشغيلية والحوادث، إلى جانب خاصية الإيقاف الفوري عند رصد أي خلل تشغيلي، فيما تتيح المنصة تبادلاً فورياً وآمنا للبيانات بين الجهات المعنية لضمان الرقابة المستمرة وتعزيز الامتثال التشغيلي.

وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، إن إطلاق المنصة يمثل محطة تحول نوعية في مسيرة تنظيم وتشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، موضحًا أنها تُجسّد رؤية الإمارة في بناء منظومة نقل آمنة وذكية ومستدامة تعتمد على التحول الرقمي والابتكار.

وأشار إلى أن المنصة الجديدة تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز معايير السلامة من خلال منظومة رقمية موحدة تتيح الإشراف الذكي على مختلف مراحل الاختبار والتشغيل، لافتاً إلى أن المشروع يأتي انسجاماً مع تطلعات أبوظبي لمواكبة التطورات العالمية في مجال الأنظمة الذاتية، وترسيخ مكانتها وجهة رائدة في مجال النقل الذكي والتقنيات المستقبلية.