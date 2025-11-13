اخبار الخليج / اخبار الإمارات

منصور بن زايد يكرم أحمد خليفة السويدي بوسام الإمارات للثقافة والإبداع

ابوظبي - سيف اليزيد - كرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، في منزله بمنطقة العين، تقديراً لإسهاماته الوطنية والثقافية الرائدة، وذلك ضمن تكريم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع في نسخته الثانية.
وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن تقديره العميق لما قدّمه معالي أحمد خليفة السويدي من عطاء مخلص وجهود وطنية متميزة، مؤكداً أن معاليه يعد من الرموز الوطنية الذين ساهموا في مسيرة الدولة مع القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكان شاهداً على مراحل تأسيس الاتحاد وبناء مؤسساته الأولى، ومثالاً في الإخلاص والوفاء للوطن وقيادته.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد، أن تكريم معالي أحمد خليفة السويدي ضمن فئة التراث الثقافي والهوية الوطنية يأتي في إطار الاحتفاء بأبناء الإمارات المخلصين الذين أسهموا في تعزيز مكانتها الحضارية والثقافية، مشيراً إلى أن الثقافة والإبداع يمثلان ركيزة أساسية في رؤية الدولة وهويتها الوطنية وروح انفتاحها الحضاري.

ويُعد وسام الإمارات للثقافة والإبداع أرفع وسام من نوعه في الدولة، وتُنظمه وزارة الثقافة للاحتفاء بالأفراد الذين أثروا المشهد الثقافي والإبداعي بإسهاماتهم المتميزة، وأسهموا في تعزيز حضور الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، وترسيخ قيمها الحضارية والإنسانية.

 

