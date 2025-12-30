حصاد الإمارات 2025.. مشاريع إسكان رائدة تعزز الاستقرار الأسري

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد قطاع إسكان المواطنين في دولة الإمارات خلال عام 2025 "عام المجتمع"، زخما كبيرا في المبادرات والمشاريع السكنية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، ورفع جودة الحياة، وتوفير المسكن الملائم لمختلف فئات المجتمع، بما يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون سعادة المواطن ورفاهه في صدارة الأولويات.

ورسخت مشاريع الإسكان الاتحادية والمحلية المعلن عنها خارطة طريق واضحة ترتكز على تسهيل إجراءات الحصول على الدعم السكني، وتنويع خيارات التمويل، وتقليص فترات الانتظار، توازياً مع إطلاق مشاريع ومبادرات جديدة توفر آلاف المساكن والأراضي السكنية في مختلف إمارات الدولة.

وعلى المستوى الاتحادي، اعتمد مجلس الوزراء 3567 موافقة إسكانية للمواطنين بإجمالي 2 مليار و546 مليون درهم خلال العام 2025، منها 599 موافقة جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري بقيمة 478 مليون درهم.

وتوزعت الموافقات الإسكانية ما بين منح سكنية مخصصة لذوي الدخل المحدود ومساكن حكومية وتمويلات سكنية بالتعاون مع المصارف الوطنية.

وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة ضمن برنامج زايد للإسكان 3567 قراراً، بإجمالي 2 مليار و546 مليون درهم، منها 524 قراراً بمنحة مكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، بقيمة 356 مليوناً و300 ألف درهم، كما أصدر 623 قراراً بمسكن حكومي "قرض" بقيمة 270 مليوناً و200 ألف درهم، و32 قراراً بمسكن حكومي منحة/منفعة، بقيمة 25 مليوناً و400 ألف درهم، و2388 قرار تمويل سكني بقيمة مليار و894 مليوناً و100 ألف درهم.

وأطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية "في إطار عام المجتمع" مبادرة لتأمين تمويل قرارات الدعم السكني، مع إعطاء أولوية لكبار المواطنين، من خلال مظلة حماية تأمينية تمتد حتى سن 95 عاماً، تغطي حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم.

وجاءت المبادرة بالشراكة مع مصرف الإمارات المركزي وشركات التأمين الوطنية، بهدف تعزيز الأمن المالي للأسر وضمان استدامة الاستفادة من التمويل السكني.

أما على المستوى المحلي، فقد شهدت أبوظبي سلسلة من المشاريع العملاقة، أبرزها توقيع اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً توفر أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية بتكلفة إجمالية تبلغ 106 مليارات درهم.

وتشمل المشاريع بناء 25,244 وحدة سكنية إضافة إلى تطوير 14,876 أرضاً سكنية، إلى جانب استمرار العمل في مشاريع غرب بني ياس وقناة ياس ليصل مجموع المنافع قيد الإنجاز إلى 45 ألف مسكن وأرض تُنجز بحلول 2029.

واعتمدت الإمارة حزمة من التسهيلات التمويلية شملت دعماً مجتمعياً بقيمة 250 ألف درهم يُخصم من قيمة قرض الإسكان بأثر رجعي، وتمديد مدة سداد القروض إلى 30 عاماً. كما اعتمدت خلال العام ثلاث حزم من المنافع السكنية بإجمالي 15.384 مليار درهم استفاد منها 10,718 مواطناً.

من جهتها، أعلنت إمارة دبي في يناير الماضي، عن تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليار درهم في مناطق عدة، وذلك دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، وتضمنت حزمة المشاريع بناء 3004 مساكن جديدة للمواطنين.

واعتمدت دبي حزمة إسكانية بقيمة تتجاوز 2 مليار درهم تضم أكثر من 1100 وحدة سكنية، موزعة على أربع مناطق رئيسية هي وادي العمردي، والعوير، وحتّا، وعود المطينة.

وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تقديم ما مجموعه 3027 من التسهيلات السكنية خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.725 مليار درهم.

وشهدت دبي في مايو الماضي، توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميّسر، والتي ستوفر في المرحلة الأولى أكثر من 17 ألف وحدة سكنية للكفاءات العاملة في القطاعات الحيوية والإستراتيجية في الإمارة.

بدوره، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة دفعتين لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية البالغ عددهم 3500 مستحق بواقع 1750 منتفعا من منح الأراضي السكنية، و1750 منتفعا من منح الأراضي الاستثمارية.

وبهذه الجهود المتكاملة، يواصل قطاع إسكان المواطنين في دولة الإمارات تعزيز منظومة الاستقرار الأسري، وتوفير بنية سكنية متكاملة تُعلي من جودة الحياة، وتواكب تطلعات المجتمع الإماراتي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.