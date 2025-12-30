اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حاكم الشارقة يُصدر مراسيم أميرية بشأن محميات المنتثر ومحافز والمتسنّد

0 نشر
0 تبليغ

حاكم الشارقة يُصدر مراسيم أميرية بشأن محميات المنتثر ومحافز والمتسنّد

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن دمج محمية المنتثر ومحمية محافز في إمارة الشارقة.


ونصّ المرسوم على أن تُدمج كلٌّ من محمية المنتثر ومحمية محافز في محمية واحدة باسم: «محمية المنتثر»، وتكون حدودها الجغرافية بعد الدمج وفقاً للخرائط المرفقة بالمرسوم.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن استبدال مسمى محمية المتسنّد الطبيعية في إمارة الشارقة.


ونصّ المرسوم على أن يُستبدل بمسمى «محمية مسند الطبيعية» أينما ورد في التشريعات وكافة التعاملات الإدارية والمالية والقانونية وغيرها من المعاملات الأخرى، المسمى الآتي: «محمية المتسنّد الطبيعية».

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا