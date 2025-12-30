قرقاش: نهج الإمارات تغليب الحكمة وتقديم الاستقرار على الانفعال

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن نهج الإمارات يضع دائماً الحكمة فوق الانفعال، ويقدّم الاستقرار على ضجيج التصعيد.

وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:"وكما تعودنا من الإمارات موقف يضع الحكمة فوق الانفعال، ويقدّم الاستقرار على ضجيج التصعيد".

حفظ الله الإمارات، ووقى منطقتنا الفتن، وأدام عليها الأمن والعقل والقيادة الحكيمة.



بيان دولة الإمارات حول الأحداث الجارية في اليمن | وكالة أنباء الإمارات https://t.co/pGdh91AirP — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 30, 2025

