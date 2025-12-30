اخبار الخليج / اخبار الإمارات

قرقاش: نهج الإمارات تغليب الحكمة وتقديم الاستقرار على الانفعال

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن نهج الإمارات  يضع دائماً الحكمة فوق الانفعال، ويقدّم الاستقرار على ضجيج التصعيد.
وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:"وكما تعودنا من الإمارات موقف يضع الحكمة فوق الانفعال، ويقدّم الاستقرار على ضجيج التصعيد".

