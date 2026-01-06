«الابتكار التكنولوجي» يكشف عن «فالكون للاستدلال»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، عن إطلاق فالكون H1R 7B، وهو نموذج ذكاء اصطناعي من الجيل الجديد، يشكّل خطوة نوعية نحو إتاحة الذكاء الاصطناعي المتقدم على نطاق أوسع، من خلال قدرات استدلال عالمية المستوى، ضمن نموذج مدمج وعالي الكفاءة ومتاح للجميع بشكل مفتوح.

ويتميّز النموذج، الذي يضم 7 مليارات مُعامل فقط، بقدرته على منافسة وتجاوز أداء نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر أكبر حجماً من مختلف أنحاء العالم، من بينـــها نمـــــاذج طورتـــــها مايكروسوفت (Phi 4 Reasoning Plus 14B) وعلـــــــي بـــــابـــــــــــــــا (Qwen3 32B) وإنفيـــــــــــــديا (Nemotron H 47B).

ويُجسّد هذا الإطلاق التزام المعهد بدفع حدود الابتكار في الذكاء الاصطناعي عالي الكفاءة، ويعكس الحضور المتنامي للدولة في قيادة التطور التكنولوجي على المستوى العالمي.

وقال معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: إن فالكون H1R يجسّد رؤية دولة الإمارات في تطوير ذكاء اصطناعي مفتوح ومسؤول يحقق أثراً ملموساً محلياً وعالمياً.

وأضاف أن إتاحة قدرات استدلال متقدمة، ضمن نموذج فعّال وصغير الحجم، يسهم في توسيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة البحث العلمي ودعم الاستدامة والمرونة التكنولوجية على المدى البعيد.

ويعتمد فالكون H1R 7B على نموذج فالكون H1 -7B، مع إدخال أسلوب تدريب متقدم وبنية هجينة من نوع Transformer-Mamba، ما يعزّز مستويات الدقة ويرفع سرعة الاستجابة.

كفاءة استثنائية

من جهتها قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: إن فالكون H1R 7B يُجسّد تطوراً لافتاً في قدرات الاستدلال في نماذج الذكاء الاصطناعي صغيرة الحجم، إذ يحقق نتائج شبه مثالية في اختبارات معيارية رفيعة المستوى، مع كفاءة استثنائية في استهلاك الذاكرة والطاقة، بما يدعم جاهزيته للتطبيقات الواقعية ويعزز الاستدامة.

ويفتح هذا التوجه آفاق ما يُعرف بـ«الذكاء الكامن»، بما يتيح للنموذج الاستدلال بصورة أكثر فاعلية وكفاءة. كما يضــــع فالكون H1R 7B، حدوداً جديدة لما يُعرف بحدود باريتو، حيث يتحقق التوازن الأمثل بين الأداء والسرعة من دون المساس بالجودة.

أداء أسرع وقابلية للتوسع

وسجّل فالكون H1R 7B أداءً متميزاً عبر مجموعة من الاختبارات المعيارية التنافسية، شملت ما يلي:

الرياضيات: سجـــــل نســــبة 88.1 % في اختبار AIME-24، متفوقاً على نموذج (Apriel 1.5 (15B من ServiceNow AI الذي حقـق 86.2 %، ما يبرهن على قدرة نموذج مدمج بحجم 7B على منافسة أو حتى تجاوز أنظمة أكبر بكثير.

البرمجة والمهام الوكيلية: حقـــق دقة 68.6 %، وهو أفضل أداء ضمن فئته بين النماذج التي تقل عن 8B، كما سجــــل نتائـــج أعـــــــلى فــــي اختبـــــــارات LCB v6 وSciCode Sub وTB Hard، حيث بلغ أداء فالكون H1R نسبة 34 % مقارنةً بـ26.9 % لنموذج DeepSeek R1 -0528 Qwen 3 8B الصيني، متجاوزاً أيضاً نماذج أكبر مثل Qwen3- 32B الذي سجل 33.4 %.

الاستدلال العام: أظهر قدرات قوية في المنطق واتباع التعليمات، محققاً أداءً مماثلاً أو قريباً من نماذج أكــبر حجماً مثــــــل (Phi 4 Reasoning Plus (14B من مايكروسوفت، مع استخدام نصف عدد المُعاملات فقط.

الكفاءة: وصل إلى سرعة تصل إلى 1.500 رمز/ثانية/وحدة GPU عند Batch 64، أي ما يقارب ضعف سرعة Qwen3- 8B، بفضـــــــــل بنيته الهجيــــــنة Transformer-Mamba، ما يوفّر أداءً أسرع وقابلاً للتوسع من دون التأثير على الدقة.