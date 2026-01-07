سلطان النيادي: مجالس الشباب منصات للحوار البنَّاء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أطلق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مجلس شباب المركز، في خطوة تُعزّز تمكين الشباب، واستثمار طاقاتهم، بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية، وفق توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031.

وقال معالي الدكتور سلطان النيادي، في كلمته بمناسبة إطلاق المجلس: «لطالما سعت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى توفير جميع الإمكانيات التي تسهم في تمكين الشباب، وصقل مهاراتهم، وفتح أبواب المعرفة، وتوفير البيئة الداعمة لتطلعاتهم، وإشراكهم في صنع القرارات التي تتماشى مع التوجهات الوطنية».

وأشار معاليه إلى أن مجالس الشباب تُشكّل أهم المنصات للحوار البنَّاء، واختبار الأفكار لصياغة السياسات، ومناقشة التوجُّهات، وإعداد الدراسات التي تتواءم مع تطلعات القيادة، وتواكب أولويات الوطن.

بدوره، أكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن تمكين الشباب وتوفير كل سبل الدعم لهم، يُشكّلان أولويات المركز، إذ إن الاستثمار في بناء الكوادر الوطنية هو نهج راسخ أرسته القيادة الرشيدة.

من جانبه، قال عبدالله الشامسي، رئيس مجلس شباب مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: «إن ما تقدّمه القيادة الرشيدة من فرص الدعم والتمكين للشباب هو نهج راسخ نلمسه في مختلف السياسات والمبادرات الوطنية».