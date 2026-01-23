اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مركز عسكري شمال شرقي نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت دولة بشدة الهجوم الإرهابي على مركز عسكري في ولاية بورنو شمال شرقي جمهورية نيجيريا الاتحادية، وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات من أفراد القوات المسلحة.


وشدّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة نيجيريا وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

