محمد بن راشد: الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه الآن بأفكار وسواعد أبنائها ومؤسساتها

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن القطاع الصناعي يشكّل أحد الركائز الاستراتيجية الداعمة لنهج دولة الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني، منوهاً بالجهود الحثيثة المبذولة في سبيل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدور البارز للشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز القاعدة الصناعية الإماراتية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، اليوم الأربعاء، لمعرض «اصنع في الإمارات» في دورته الخامسة والمنعقدة في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «الصناعة المتقدمة: بنظهر أقوى»، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أدنوك، وشركة العماد القابضة، بتنظيم مجموعة «أدنيك».

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول ما يضمه الحدث من ابتكارات وحلول متطورة في مختلف المجالات الصناعية الحيوية، وأعرب سموه عن تقديره لإسهامات «اصنع في الإمارات» في جمع كافة الأطراف المعنية بالقطاع الصناعي على الصعيدين المحلي والدولي، وتحفيز التعاون فيما بينهم لدفع جهود ابتكار حلول متقدمة داعمة لقطاعات مستقبلية متعددة، من أهمها التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعات الحيوية.

وأثنى سموه على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية والكادر الوطني في الارتقاء بالصناعات الإماراتية، وتعزيز تنافسيتها عالمياً، وقال سموه: «الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه الآن بأفكار وسواعد أبنائها ومؤسساتها الوطنية الطموحة.. الاستثمار في الإنسان أولويتنا.. وتمكين الكفاءات الوطنية بالمعارف والمهارات والتقنيات المتطورة هو نهجنا في صناعة مستقبل أكثر تميزاً واستدامة».

حضر الزيارة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعدد من المسؤولين.

وشملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم زيارة منصة شركة «العماد القابضة» أحد الشركاء الاستراتيجيين للحدث، واستمع سموه إلى شرح حول ما تطرحه الشركة من حلول استثمارية متقدمة، ودورها في تحقيق مستهدفات تنويع الاقتصاد، وتأكيد مقومات استدامته.

كما زار سموه منصة «أدنوك»، وتعرَّف على أهم ملامح مشاركتها في هذه النسخة من «اصنع في الإمارات»، وفي مقدمتها الإعلان عن برنامج تعزيز المرونة الصناعية، والذي يضم خمس مبادرات تهدف إلى دعم سلاسل التوريد في دولة الإمارات، وتسريع وتيرة التصنيع المحلي، وتعزيز قدرات استمرارية الأعمال، وتطوير سعات إنتاج صناعي مستدامة ضمن القطاعات الاستراتيجية.

وشملت الجولة زيارة منصة مجموعة «العالمية القابضة IHC»، واستمع سموه إلى شرح حول مشاركتها الموسّعة في الحدث من خلال 32 شركة من شركاتها التابعة، والتي تمثل العديد من القطاعات الاستراتيجية، مع استعراض المجموعة أحدث إسهاماتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحوّل في قطاع الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، ضمن جهودها في دعم مسارات النمو الصناعي، وتعزيز توطين الصناعات.

واطّلع سموه على مشاركة «مبادلة» في «اصنع في الإمارات» من خلال منصتين، تضم الأولى الفريق المعني ببرامج القيمة الوطنية المضافة، ودعم الشركات الناشئة، فيما تشمل الثانية أكثر من 20 شركة وجهة تابعة لمبادلة للاستثمار، تمثل العديد من القطاعات الاستراتيجية، ومنها الفضاء والطيران والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وصناعة الألمنيوم والجرافين، وغيرها من الصناعات المستقبلية.

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جناح مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، وتابع سموه شرحاً حول أهداف المجموعة الرامية إلى تمكين النمو الصناعي، عبر المناطق الاقتصادية المتكاملة والخدمات اللوجستية وبيئات الأعمال الجاهزة للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية، ودعم القيمة الوطنية المضافة، وتعزيز نموذج صناعي مرن يواكب الطموحات الكبيرة للقطاع الصناعي في الدولة.

وحرص سموه على زيارة جناح «إيدج» المؤسسة الوطنية الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وتعرّف على أهم ما تعرضه من خلال مشاركتها في النسخة الخامسة من «اصنع في الإمارات»، مع وصول نسبة ما يتم تصنيعه من أنظمتها داخل الدولة إلى 80%، في حين تواصل المجموعة توسيع شراكاتها الرامية لتعزيز نقل التكنولوجيا وتوطين القدرات الحيوية وتأمين سلاسل الإمداد.

وقد أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام الزيارة بما وصلت إليه الصناعات الإماراتية من تطور بميزات تنافسية عالية تمكنها من ترسيخ شعار «صُنِع في الإمارات» وتعزيز انتشاره عالمياً، مُعرباً عن ثقته في قدرة الصناعة الإماراتية على تحقيق قفزات نوعية جديدة تؤكد مكانة الدولة مركزاً صناعياً عالمياً متطوراً.

يُذكر أن معرض «اصنع في الإمارات» يضم في دورته الخامسة أكثر من 1245 شركة عارضة ضمن 12 قطاعاً صناعياً، وتستهدف توطين صناعة نحو 5000 منتج في دولة الإمارات، في حين تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 61% من إجمالي المشاركات.