افتتاح جسر جديد ضمن تطوير دوار المركز التجاري بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي جسراً جديداً بطول 500 متر ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري، بهدف تسهيل حركة الخروج من منطقة البدع باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، وصولاً إلى شارعي الشيخ راشد والمستقبل، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.

ويأتي افتتاح الجسر ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري، في إطار جهود الهيئة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق في إمارة دبي، خصوصاً في منطقة المركز التجاري القريبة من شارع الشيخ زايد، أحد المحاور المرورية الرئيسة في الإمارة.

ويتكوّن الجسر من مسار واحد بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 مركبة في الساعة، ويسهم في تقليل زمن الرحلة للقادمين من منطقة البدع باتجاه شارعي الشيخ راشد والمستقبل من 8 دقائق إلى دقيقتين، كما يتضمن المشروع تحويل التقاطع الضوئي على شارع الثاني من ديسمبر باتجاه شارعي الشيخ راشد والمستقبل إلى تقاطع حر.

ويتضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري تنفيذ ستة جسور بطول إجمالي يبلغ 5000 متر لتوفير حركة مرورية حرة في عدة اتجاهات. وكانت الهيئة قد افتتحت في فبراير 2026 جسراً يربط شارع الشيخ زايد بشارع الشيخ خليفة بن زايد، كما افتتحت في ديسمبر 2025 جسرين.