منحته وساماً تقديراً لإسهاماته.. قيادة العمليات الخاصة الأميركية تكرّم اللواء الركن مسلم الراشدي

ابوظبي - سيف اليزيد - كرّمت قيادة العمليات الخاصة الأميركية، اللواء الركن مسلم محمد سعيد الراشدي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث منحته «وسام قيادة العمليات الخاصة الأميركية»، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة في هذا المجال، ودوره في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. تسلّم الراشدي الوسام، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قاعدة ماكديل الجوية في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية.

ويُمنح الوسام -الذي يقلده قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية- إلى الأفراد الذين يقدمون إسهامات بارزة في مجال العمليات الخاصة، بمن فيهم الشركاء الدوليون الداعمون للمهام المشتركة.

وأشادت قيادة العمليات الخاصة الأميركية، بدور اللواء الركن مسلم الراشدي في تعزيز التنسيق والتوافق العملياتي المشترك مع قوات العمليات الخاصة الأميركية، إلى جانب الإسهام في دعم الجهود الرامية إلى مواجهة الإرهاب ومكافحة التنظيمات المتطرفة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وذلك في إطار علاقات التعاون الاستراتيجي التي تجمع دولة والولايات المتحدة.

