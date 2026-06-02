«خبراء الإمارات» يطلق «مسار الذكاء الاصطناعي» يونيو الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

يطلق برنامج خبراء الإمارات- «مسار الذكاء الاصطناعي» في شهر يونيو الجاري، اتساقاً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، الهادفة إلى دمج حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية الحيوية.

ويدعم «مسار الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج خبراء الإمارات، خمسة أهداف رئيسية في استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تتمثل في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التنافسية في القطاعات الحيوية عبر توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتطوير الكفاءات الإماراتية لشغل وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وربط البحث المتقدم والبنية التحتية بالتطبيق الواقعي.

ومن المقرر أن يضم «مسار الذكاء الاصطناعي»، نخبة من الكوادر الوطنية ضمن 25 قطاعاً حيوياً، حيث سيلتحق المنتسبون بتدريبات مكثّفة في مجالات عدة، من بينها أنظمة الذكاء الاصطناعي والحوكمة والقيادة، والمشاركة في عدد من الرحلات الدراسية الدولية، والعمل على مشروعات تخرُّج مصمّمة لمواجهة تحديات حقيقية على المستوى الوطني، بإشراف مباشر من الموجهين.

وقال أحمد الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات: «نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها الرائدة كبيئة حاضنة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ومع انطلاق مسار الذكاء الاصطناعي، سيتم التركيز الآن على الانتقال من تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى توظيفها بكفاءة وقيادة تطويرها، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على صياغة السياسات وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً لعقود قادمة».