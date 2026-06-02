«مستشفى الأمل» بدبي منشأة علاجية خالية من التدخين

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً نوعياً في مجال تعزيز البيئة العلاجية الداعمة للتعافي، بعد نجاح مستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي التابع للمؤسسة، في تطبيق سياسة منشأة خالية من التدخين بنسبة 100%.

ويأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، الذي يصادف الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام، في خطوة تعد من التجارب الريادية على مستوى منشآت الصحة النفسية في المنطقة، وتعكس التزام المؤسسة بتطوير نماذج رعاية صحية ترتكز على جودة الحياة وسلامة البيئة العلاجية.

وأكد الدكتور عمار حميد البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، أن مبادرة «ودر التدخين» التي نظمها المستشفى لم تستهدف منع التدخين من منطلق تنظيمي فحسب، بل ركزت على إحداث تحول ثقافي ومؤسسي متكامل يدعم المرضى خلال رحلتهم العلاجية، من خلال توفير بيئة أكثر أماناً وراحة للمرضى والزوار والكوادر الصحية والإدارية.

وأشار إلى أن التدخين يعد من أبرز التحديات المرتبطة ببيئات الصحة النفسية وعلاج الإدمان نظراً للعلاقة الوثيقة بين إدمان النيكوتين والاضطرابات النفسية، ما يمنح هذا التحول أهمية إضافية على مستوى تعزيز جودة الرعاية، وتحسين البيئة الداعمة للتعافي. وأوضح أن المرحلة التنفيذية للمبادرة تضمنت تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تطبيق السياسة ووضع آليات تنفيذية قابلة للقياس، تبعتها سلسلة من الإجراءات المتوازية شملت تدريب عشرات الموظفين كمثقفين صحيين معتمدين، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية متعددة اللغات استهدفت المرضى والمراجعين والعاملين، فضلاً عن تفعيل عيادة الإقلاع عن التدخين لتقديم الدعم النفسي والطبي المستمر، وإعادة تصميم البيئة الداخلية للمنشأة، بما ينسجم مع الهوية الجديدة للمستشفى كمنشأة علاجية خالية من التدخين.

تحول سلوكي مستدام

أفاد عمار البنا بأن منظومة التطبيق اكتملت عبر اعتماد إجراءات تنظيمية فعّالة، شملت إلزام جميع المتعاملين بتوقيع نموذج إقرار بعدم التدخين عند الدخول، وتوفير بدائل النيكوتين لمئات المرضى دعماً لرحلة الإقلاع، وتم تسجيل إقلاع آخر مريض مدخن داخل المنشأة، قبل عشرة أيام من الموعد المستهدف، في محطة جسّدت نجاح المبادرة في تحقيق تحول سلوكي ومؤسسي مستدام.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لنهج مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الارتقاء بجودة تجربة المريض، وتعزيز سلامة البيئة الصحية، من خلال تمكين الكفاءات الصحية، وتطوير قدراتها لقيادة التغيير المؤسسي، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة وجودة حياة.