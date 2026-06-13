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"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

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"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أدنى درجة حرارة سجلت في ، صباح اليوم السبت.
وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 19.7 درجة مئوية على ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وتظهر السحب شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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