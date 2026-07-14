"محمد بن راشد للإسكان" تطلق حملة صيفية دعماً لمبادرات عام الأسرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان حملة "صيفنا أحلى مع إسكان دبي" تتضمن مجموعة من المبادرات المجتمعية والخدمية الموجهة للمتعاملين في مشاريع المؤسسة وموظفيها خلال فترة الصيف وذلك دعماً لمبادرات عام الأسرة وضمن جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التواصل المجتمعي وتقديم تجربة صيفية متكاملة تجمع بين التوعية والخدمة والمشاركة.

وتهدف الحملة إلى توفير مبادرات نوعية خلال فترة الصيف تسهم في دعم المتعاملين ورفع مستوى الوعي بالخدمات المقدمة إلى جانب تعزيز بيئة العمل الإيجابية لموظفي المؤسسة من خلال فعاليات وأنشطة متنوعة تراعي احتياجات مختلف الفئات وتواكب تطلعات المؤسسة في تقديم خدمات قريبة من المجتمع وأكثر ارتباطاً باحتياجاته.

وتشمل حملة "صيفنا أحلى مع إسكان دبي" عددا من المبادرات الخدمية والمجتمعية من بينها تنظيم أنشطة توعوية للمتعاملين في مشاريع المؤسسة وتقديم رسائل إرشادية حول الخدمات الإسكانية إلى جانب مبادرات تفاعلية تعزز التواصل المباشر مع المتعاملين وتسلط الضوء على الخدمات المتاحة وطرق الاستفادة منها بسهولة ومرونة.

كما تتضمن الحملة مبادرات موجهة لموظفي المؤسسة تهدف إلى تعزيز روح المشاركة والانتماء المؤسسي خلال موسم الصيف من خلال أنشطة داخلية ومبادرات مجتمعية تسهم في خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة.

وأكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن إطلاق هذه الحملة يأتي انطلاقاً من حرصها على تعزيز دورها المجتمعي إلى جانب دورها الخدمي وبما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة في دعم استقرار الأسرة وتعزيز الترابط المجتمعي ..مشيرة إلى أن الحملة تمثل منصة للتواصل المباشر مع المتعاملين والموظفين وتعزيز الوعي بالخدمات والمبادرات التي تقدمها المؤسسة.

للاستفسار والمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع المؤسسة الرسمي على الرابط: www.mbrhe.gov.ae.