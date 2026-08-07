عمار النعيمي يستقبل السفير اللبناني

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة طارق منيمنة سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بسعادة السفير، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، واستعراض سبل تعزيز التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع والخير على الشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب سعادة طارق منيمنة عن خالص امتنانه لسمو ولي عهد عجمان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بما تشهده إمارة عجمان من نهضة وفرص واعدة لنجاح الأعمال على الصعد كافة.

حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي.