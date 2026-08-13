"شرطة أبوظبي" تنظم جلسة عصف ذهني لتوظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - نظم قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، جلسة عمل تطبيقية بعنوان "العصف الذهني لمعالجة التحديات المؤسسية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي"، بحضور اللواء محمد ضاحي الحميري مدير القطاع، والعميد محمد البريك العامري، نائب مدير القطاع، ومديري الإدارات، وبالتعاون مع إدارة الاستراتيجية والمستقبل في قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي.

ويأتي تنظيم الجلسة في إطار توجهات حكومة دولة الإمارات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، واستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027.

وأكد اللواء محمد ضاحي الحميري، أن الجلسة تمثل انتقالًا من التعريف بتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى توظيفها عمليًا في معالجة التحديات المؤسسية، مشيرًا إلى دورها في توسيع نطاق التحليل وتسريع الوصول إلى الحلول، مع التأكيد على أهمية دور الموظفين في اتخاذ القرار.

من جانبه أوضح العميد محمد البريك العامري، أن تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي وفق احتياجات الإدارات التخصصية يسهم في رفع الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.

وتضمنت الجلسة تطبيقات عملية لتحليل التحديات، وتحديد الأولويات، وتوليد الأفكار، وتصميم الحلول، وصولًا إلى بناء نماذج أولية لوكلاء ذكاء اصطناعي، بمشاركة موظفين من المجالات المالية، واللوجستية، والآليات الشرطية، والخدمات الطبية، والهندسية.

واختُتمت الجلسة باقتراح عدد من وكلاء الذكاء الاصطناعي التخصصيين، بما يدعم توجه شرطة أبوظبي نحو تطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتمكين الكفاءات، وبناء منظومة شرطية مستقبلية قائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات.