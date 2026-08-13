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"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

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"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الخميس. 
 
وأكد "الوطني للأرصاد" عبر حسابه الرسمي في منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 24.6 درجة مئوية في جبل الحبن (الفجيرة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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