شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر: انضمام مصر لـ البريكس سيعزز تواجدها فى الساحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جيهان مديح ، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن انضمام مصر لتجمع دول بريكس رسميا، سيعود بمكاسب اقتصادية وسياسية عديدة على الدولة المصرية، مؤكدة أن من أبرز المكاسب التى ستحققها مصر بعد انضمامها لمجموعة البريكس، هو العمل على زيادة التبادل التجارى مع دول المجموعة.

وأضافت"مديح" في بيان لها، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يعزز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول المجموعة فى مجالات تواكب استراتيجية الدولة المصرية، كما أنه سيسهم في فتح قنوات استثمارية جديدة، موضحة أن انضمام مصر لتجمع دول بريكس سيتعزز من تواجدها على الساحة العالمية.

وأوضحت أن تجمع دول البريكس يعتبر من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم والتي تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، مؤكدا أن انضمام مصر لهذا التجمع يعد خطوة مهمة للاقتصاد المصري حيث يؤثر تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد.

وتابعت رئيس حزب مصر أكتوبر، تجمع دول البريكس تجمع قوي، وانضمام مصر له سيسهم في تعزيز معدلات الإنتاج والتصنيع، من خلال تبادل الخبرات، وإتاحة المجال لخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات، كما أنه سيتعمل على تحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع علينا.