غارة على المنطقة الواقعة بين مارون الراس وبنت جبيل واستمرار القصف لاطراف الضهيرة والبطيشية ولبونة وعين الزرقه

نفذت طائرات حربية معادية عدوانا جويا، حيث استهدفت بغارة المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ومدينة بنت جبيل، ملقية صاروخين من نوع جو -ارض على المنطقة احدث انفجارهما دويا قويا تردد في ارجاء المنطقة، وكانت المنطقة ذاتها تعرضت عصرا لغارة معادية ايضا.

كما ان القصف المعادي لا يزال مستمرا لاطراف الضهيرة، البطيشية، لبونة بين الناقورة وعلما الشعب، وعين الزرقه وادي بو هريسه في طير حرفا، وسط تحليق لطيران الاستطلاع "MK" في الاجواء، لا سيما فوق الناقورة وعلما الشعب في القطاع الغربي.