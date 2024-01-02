نفذ متقاعدو قوى الأمن الداخلي في صور ومنطقتها اعتصاماً امام فرع مصرف لبنان، احتجاجاً على اقفال مصرف "سوسيتيه جنرال" فرعه في المدينة. والتقى وفد منهم مدير فرع مصرف لبنان خالد ضاهر وسلمه سلسلة مطالب موجهة الى حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري تضمنت المطالبة بالرجوع عن قرار إقفال بنك "سوسيتيه" لان غالبية المتقاعدين والموظفين في المنطقة يتقاضون رواتبهم من المصرف المذكور".

كانت هذه تفاصيل خبر متقاعدو قوى الأمن في صور ومنطقتها اعتصموا احتجاجًأ على إقفال فرع احد المصارف في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.