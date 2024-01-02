اعلام تركي: الشرطة التركية اعتقلت 33 شخصا للاشتباه بممارستهم التجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية

أفادت قناة TRT Haber، بأن "الشرطة التركية اعتقلت 33 شخصا للاشتباه بممارستهم التجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية"، مشيرة الى ان "الأمن التركي نفذ عمليات الاعتقال في ثماني محافظات، وتم اعتقال معظم المشتبه بهم في إسطنبول".

وأشارت الصحيفة إلى أن "النيابة العامة التركية في إسطنبول، تحقق حاليا في أنشطة أجهزة المخابرات الإسرائيلية في تركيا".

وصدرت أوامر اعتقال بحق 46 شخصا يشتبه في أنهم يعملون لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الشرطة التركية، قام هؤلاء الأشخاص بمراقبة المواطنين الأجانب المتواجدين في تركيا، ووضعوا خططا لاختطافهم.

وذكرت الصحيفة، أن "عمليات اعتقال 33 شخصا تمت في 57 عنوانا. ويستمر البحث عن 13 آخرين".