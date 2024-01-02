شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب: المصريون بالخارج فخر البلد ومشاركتهم فى انتخابات الرئاسة رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ني نتر الغزاوى، بشأن "رصد مشكلة عدم وجود طريقة مثلى للتواصل مع السفارات – القنصليات الخارجية بجميع الدول".

وقال "درويش":"المصريون في الخارج كان أدائهم رائع وضربوا أفضل النماذج بمشاركتهم القوية في الانتخابات المصرية في الخارج 2024 وظهورهم المشرف في طوابير أمام القنصليات والسفارات للمشاركة فى عملية التصويت".