شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية للنواب: نستهدف إنتاج 70 مليون بيضة سنويا من محطة البيض فى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المشروعات التى شهدتها المحافظة، قائلا:" شهدت طفرة غير مسبوقة، عدد المنشآت الصناعية بالمحافظة 15 منشأة صناعية وهي متنوعة بين الغزل والنسيج والزيوت والصابون والكاوتش والألبان وتكرير البترول والمطاحن والغلال والكتان ومشتقاته والمبيدات والأسمدة والكيماويات وحليج الاقطان والوبريات".

وتابع رحمى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى:" إجمالي عدد المشروعات للمواد الغذائية بالمحافظة 5988 وفي الغزل والنسيج والملابس 1518 وفى الأخشاب 3373 وفى الورق ومنتجاته 3112 وفى الكيماويات 478 وفي مواد الخزف 293 وفى المعادن الأساسية 102 وفى الصناعات الهندسية والالكترونيات 484 وفي الصناعات التحويلية 249، وإجمالى عدد الطلبات المقدمة للترخيص للمحلات العامة يبلغ 1850 طلبا وأن نسبة الإنجاز تبلغ 50%".

وأكد المحافظ، أن الدولة أنفقت الكثير من أجل تطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث تم رصد أكثر من 2 مليار ونصف تقريبا لهذا الغرض كما تم إنشاء مجمع صناعي ضخم علي مساحة 34 فدانا بالمحلة الكبرى بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية المسلحة بإجمالي مبلغ وقدره 696 مليون جنيه وهذا المجمع سيعمل علي توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، كما تم إنشاء المنطقة اللوجستية بطنطا علي مساحة 86 فدانا بتكلفة 8 مليار جنية وتوفر فرص عمل تبلغ 50 ألف فرصة عمل.

واستكمل المحافظ:" تم تطوير ورفع كفاءة وإنشاء محطة انتاج بيض المائدة بطنطا علي 14 فدانا ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج 70 مليون بيضة سنويا وبتكلفة 108 ملايين جنيه، وتم إنشاء فندق ومجمع مطاعم بطنطا علي مساحة 8083 متر مربع وكذلك فندق 4 نجوم علي مساحة 9 أفدنة تقريبا ويضم مجمع مطاعم وحدائق ودور سينما، وأن عدد المحال التجارية بالمحافظة يبلغ 1255 محلا تجاريا. وفيما يخص ملف المشروعات وتشغيل الشباب قال المحافظ إن المحافظة فى إطار التمكين الاقتصادى للشباب والتشغيل خلال الأربع سنوات الأخيرة ساعدت في إنشاء 250008 مشروع ما بين متوسط وصغير بإجمالى 964 مليون جنيه تقريبا وهذا وفر 53179 فرصة عمل للشباب.

وقال المحافظ إن المحافظة قامت برفع كفاءة وتطوير مشروع شارع 306 بمنطقة الاستاد بطنطا بتكلفة 3ونصف مليون جنية وتم انشاء مناطق عربات الطعام المتنقلة وشاركت المحافظة في العمل وبقوة في العديد من المبادرات لصالح الشباب منها مبادرة مشروعك ومبادرة "ابدأ" المبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة القرى المنتجة ومبادرة نحن الأكثر إنتاجا، كما تم العمل علي إقامة العديد من المعارض للتسويق للشباب وصغار المنتجين.

وكشف المحافظ عن إنشاء المحافظة لمنطقة لوجستية للاثاث بتكلفة 100 مليون جنيه ومنطقة للحرفين بتكلفة 100 مليون جنيه وكذلك منطقة لوجستية بالمحلة الكبرى وهناك مقترح لانشاء منطقة للتدريب المهني والصناعات الحرفية وكذلك إنشاء ميناء جاف بالمحلة.