شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" توافق على اتفاقية لتمويل واردات القمح بـ500 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد سليمان على الاتفاقية الإطارية بين مصر ومكتب أبوظبى للصادرات” ADEX” بشأن برنامج تمويلي بقيمة 500 مليون دولار لتوريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين. وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ و“ADEX ”اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺼﻨﺪوق أﺑﻮﻇﺒﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺳﻨﻮى ﻳﺒﻠﻎ 100 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣﺪار 5 ﺳﻨﻮات، وﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ وﻣﻜﺘﺐ أﺑﻮﻇﺒﻰ ﻟﻠﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻨﻮى دﻓﻌﺔ واﺣـﺪة؛ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺼﺮوﻓﺎت إدارﻳـــﺔ 0.2 % ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺤﺐ ﻛﻞ دﻓﻌﺔ. جدير بالذكر أن الاتفاقية تهدف إلى إيجاد السبل والوسائل اللازمة لضمان التعاون وتنسيق الجهود بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبى للصادرات فى تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بغرض تمويل توريد القمح والسلع التموينية إلى مصر.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز