شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تطالب وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، كيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية في محافظة سوهاج، ومقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية للمحافظة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجامعة سوهاج.

وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها ايضا، ضوابط حصر كافة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية على مستوى المحافظة في كل مركز على حِدة، لتقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020، الوقوف على نسب التشغيل في المجمع الصناعي للمشروعات الصغيرة بالمحافظة، ورؤية جامعة سوهاج في إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية بها، وذلك بحضور محافظ سوهاج، رئيس جامعة سوهاج، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

جدير بالذكر، ان اللجنة ناقشت فى آخر اجتماع لها الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية ، وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وقال رئيس اللجنة، إن 85 % من المشروعات القائمة في مصر تتبع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع زيادة معدل التضخم وستستفيد من الحوافز التي يقدمها القانون 152 لسنة .