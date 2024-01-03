نيويورك تايمز: عملية اغتيال العاروري ستكون ضمن سلسلة هجمات سرية تنفذها إسرائيل

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، بأن إسرائيل هي المسؤولة عن عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي "حماس" صالح العاروري، في قصف إسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت.
وأشار المسؤولون إلى أن عملية اغتيال العاروري ستكون ضمن سلسلة هجمات سرية تنفذها إسرائيل ضد قيادات حركة "حماس".
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