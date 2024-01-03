"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي يخرقه تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق حاصبيا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين لا يزال يخيم هذا الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من سهل الماري والغجر وحتى محور راشيا الفخار الهبارية وكفرشوبا ومزارع شبعا في قضاء حاصبيا".

ولفت الى ان "هذا الهدوء خرقه تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التجسسية نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا".