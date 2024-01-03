اشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان الى ان "اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس الشيخ صالح العاروري عمل إرهابيّ يثبت أن الكِيان الصهيوني لم يحقق أهدافه في غزة رغم دعم أميركا"، معتبرا ان "عمليات الاغتيال التي ينفذها في دول أخرى تشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن".

كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان: عمليات الاغتيال التي ينفذها الكيان الصهيوني في دول أخرى تشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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