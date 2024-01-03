عيتاني: وجود قيادات حماس والمجموعات الجهادية غير اللبنانية يشكل تهديدا للامن القومي وسلامة واستقرار لبنان

اشارت المنسقة العامة للمؤتمر الدائم للفديرالية المهندسة رشا عيتاني، الى انه "في ظل الحرب المتجددة نتيجة عملية طوفان الاقصى في غزة في ٧ تشرين الاول والتي ادخلت لبنان ودول اقليمية اخرى. فبعد ان تجاوز عدد الشهداء ال 20000 شهيد واكثر من 50000 جريح فلسطيني لاتزال إسرائيل تنتهك حقوق الفلسطينيين وحريتهم في الحصول على وطن حر ومستقل. إذ أن إسرائيل لم تكتف بالقصف القائم على المناطق الفلسطينية بل اتجهت ايضا الى ضرب الاراضي اللبنانية الجنوبية والتي ندين انتهاكها لحرمة اراضينا، لتفاجئنا عشية اليوم الثاني من السنة الجديدة باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الضاحية الجنوبية".

وذكرت بأنه "كان لنا موقف من وجود قيادات لحماس وللمجموعات الجهادية غير اللبنانية المتواجدة في لبنان، حيث أن وجودها يشكل تهديدا للامن القومي وسلامة واستقرار لبنان واللبنانين، اما بعد، فأريد ان اغتنم الفرصة لاشكر من ازرني من عائلتي الكبيرة اي ال عيتاني كما أود أن اشكر اهلي من ابناء بيروت، اهل بيروت اهل الكرامة والعنفوان. كما اود ان اعلق على بعض الأصوات الشاذة التي تعرضت لنا من أجل موقفنا الهادف للنأي بنا عن تخريب لبنان وتعريض اهلنا للخطر والمضي بتدمير اقتصاده الهش، فكأننا نعيش في دولة قمعية ديكتاتورية. فمن المستغرب الهجوم من بعض افراد العائلة الذين لا يتجاوزون عدد اصابع اليد الواحدة كما انه من المستغرب تلاقيهم مع ابواق جماعة ما يسمى "بمحور الممانعة"... مدّعين انهم يتكلمون باسم العائلة وهم على علم بان انتحال الصفة تهمة يعاقب عليها القانون اللبناني".

وتابعت :"نسأل هؤلاء، أين كنتم عندما كان ابن العائلة المظلوم يقبع قي سجون احد الأجهزة الامنية والذي اجبر تحت التعذيب بالاعتراف بجرائم لم يقترفها؟ نسأل "هؤلاء" أين كنتم من الظلم الذي لحق باهالينا في خلدة والذين طبق عليهم القانون دون سواهم زورا؟

واضافت :"بدلا من مؤازرة حزب الممانعة خدمة لإيران وخدمة للمشاريع التوسعية الهادفة لتغيير قبلة المسلمين مكة، حبذا لو كان لكم مواقف من اجتياح مدينتنا بيروت وانتهاك اعراض اهالينا بتاريخ السابع من ايار المشؤوم من عام ٢٠٠٨، وذلك من قبل ميليشيات الملالي اي الميليشيات التي اغتالت الشهيد رفيق الحريري".

وختمت :"كلمة لقامعي الاراء المخالفة عن ارائهم، قمعكم لن يؤثر ولن يفيد على من رأيه مغاير عنكم كما انه لن يبدل بالحقائق قيد انملة!! ينطبق على هؤلاء المثل البيروتي التالي:"يلي استحوا ماتوا".