افاد قناة "الجديد" بأن المحامي العام الاسئنافي في البقاع القاضي جورج خاطر ادعى على داني الرشيد (مدير مكتب الوزير السابق سليم جريصاتي ومستشار اللواء طوني صليبا) وشركائه بانهم اقدموا على تأليف جمعية اشرار مسلحة بهدف ارتكاب الجنايات على الاشخاص وذلك لاقدامهم على محاولة قتل المهندس عبدالله حنا في زحلة بضربة على رأسه بكعب مسدس غير مرخص وتزوير لوحات سيارت لتنفيذ اعمالهم، واحال الملف الي قاضي التحقيق الاول في البقاع.

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: القاضي خاطر يدعي على داني الرشيد مدير مكتب جريصاتي ومستشار اللواء صليبا وشركائه بجرم تأليف جمعية اشرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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