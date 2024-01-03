إعلام إيراني: 20 قتيلًا و50 جريحًا جراء الانفجارين قرب مرقد قاسم سليماني بمحافظة كرمان

أعلن التلفزيون الإيراني، عن مقتل نحو 20 شخصًا جراء الانفجارين قرب مرقد قائد فيلق القدس السابق اللواء قاسم سليماني بمحافظة كرمان.

بدورها، أفادت منظمة الطوارئ بمدينة كرمان الإيرانية، عن 50 جريحًا في الانفجار الذي وقع قرب مرقد قاسم سليماني.

وكان قد أفاد عن سماع صوت انفجار ثان على الطريق المؤدية إلى مرقد سليماني بمحافظة كرمان جنوبي إيران، بعد انفجار سابق قال التلفزيون إنه نتيجة انفجار اسطوانات غاز.