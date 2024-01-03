كنعان: تقرير لجنة المال عن موازنة 2024 سيصدر الأسبوع المقبل ونقوم بتعديل جوهري على المشروع

أعلن رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان، بعد جلسة لجنة المال، أنّ "التقرير النهائي للجنة المال عن موازنة 2024 سيصدر الأسبوع المقبل، لتتم الدعوة الى جلسة لمجلس النواب في اقرب فرصة".

ولفت إلى "أننا نعمل على مكافحة ثغرات كبيرة في مشروع الحكومة للموازنة وتعديل الاعتمادات غير الواقعية"، مشيرًا إلى "أننا نقوم بتعديل جوهري واساسي على المشروع الوارد من الحكومة، ويفترض ان ننهي مساء اليوم الادارات والوزارات لتبقى بعض المواد المعلّقة فقط".

وأضاف كنعان "إذا اردتم الصرف بسلفات خزينة لا تردّ فلماذا الموازنة اذا؟ فقلة الشفافية والارقام غير الواقعية من الحكومة هي ما اوصلتنا الى ما وصلنا اليه"، معتبرًا أنّه "من المعيب ان يكون في لبنان وزارة للمهجرين فالحرب انتهت منذ عشرات السنين ويجب الانتهاء من هذا الملف والمسألة برسم السلطة التنفيذية".