"حزب الله": استهدفنا ثكنة زرعيت وموقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من بعد ظهر يوم الأربعاء 3-1-2024 ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة". كما أعلن استهداف موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة.‏

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