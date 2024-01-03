شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب الصحفي أمين صالح يتسلم ترخيص موقع الجمهور من الأعلى للإعلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الكاتب الصحفي أمين صالح رئيس تحرير موقع الجمهور من المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ترخيص عمله كمؤسسة صحفية، ضمن احتفالية تسليم التراخيص للوسائل الإعلامية والمقامة حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص عدد من الشخصيات العامة على حضور الحفل، إضافة إلى مجلس الإعلام بالكامل، وممثلي المواقع والقنوات الفضائية الحائزة على الترخيص، وكان في مقدمة الحضور المهندس محمد رزق رئيس مجلس إدارة موقع الجمهور.

وحضر خلال الاحتفالية الممثلين القانونيين لـ 80 وسيلة إعلامية، وتم تسليمهم التراخيص التي أصدرها المجلس وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.

وأعرب المجلس عن سعادته بحالة التجاوب والتواصل البناء مع مختلف وسائل الإعلام، والتي أثمرت عن إصدار التراخيص الجديدة، وهو ما يعكس الرغبة المتبادلة في النهوض بمنظومة الإعلام المصري.

تسليم الترخيص للكاتب الصحفى أمين صالح



كرم جبر خلال احتفالية تسليم التراخيص



كرم جبر خلال الاحتفالية



الكاتب الصحفى شعبان هدية



احتفالية تسليم التراخيص للوسائل الإعلامية الجديدة



الكاتب الصحفى سامى عبد الراضي



احتفالية تسليم التراخيص



احتفالية تسليم التراخيص



احتفالية تسليم التراخيص للوسائل الإعلامية الجديدة



الكاتب الصحفى حازم عادل



كلمة الأستاذ كرم جبر



احتفالية تسليم التراخيص



احتفالية تسليم التراخيص للوسائل الإعلامية الجديدة



تسليم الترخيص للكاتب الصحفى شعبان هدية