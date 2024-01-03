وفاة شقيقة المطران بولس مطر

توفيت نوال إلياس مطر شقيقة المطران بولس مطر.
ويُحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الخامس من كانون الثاني الحالي في كنيسة مار إلياس في الناعمة.
وتقبل التعازي أيام الخميس والجمعة والسبت 4 و5 و6 في صالون الكنيسة.
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