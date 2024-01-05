شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المتحدة لحقوق الإنسان": تنفيذ الاستراتيجية الوطنية حقق إنجازات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، إن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية حقق انجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أنه عندما تم تدشين الاستراتيجية أصبحت مصر من أوائل الدول التي تعمل في النور وتحقق انجازات في ملف حقوق الإنسان.

وأضاف محمد عبد النعيم في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت معبره عن المواطن وصوت الشعب، موضحا أن الدولة تولى دائما اهتماما بملف حقوق الإنسان، وأنها قطعت شوطا كبيرا في عملية الاستقرار الاجتماعي.

وأشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، إلى أن قرارات العفو الرئاسي دليلا على جهود مصر في تحقيق كافة معايير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة مسبقاً.