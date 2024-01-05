انت الان تتابع خبر العراق على موعد مع امطار.. الانواء تتوقع موعدها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً ممطراً في أقسامها الشرقية ويتحسن تدريجياً قبل الظهر كما يتشكل الضباب صباحاً، ويزول تدريجياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة".وأضاف أنه "في يوم الأحد سيكون الطقس صحواً ويتحول تدريجياً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

وأشارت الهيئة إلى أن "الاثنين المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

