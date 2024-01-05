شكرا لقرائتكم خبر عن وجدي زين الدين :إجراء انتخابات باللجان المركزية لحزب الوفد سابقة ديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير بوابة الوفد وعضو الهيئة العليا السابق بالحزب، أن قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد بإجراء تشكيلات الحزب المركزية في اللجان العامة للحزب بالانتخاب سابقة ديمقراطية في الحياة السياسية المصرية، وسيكون لها مردود إيجابي علي كافة المستويات.

وأضاف "زين الدين" خلال بيان صحفي، أن الانتخابات في اللجان العامة سيقضي علي الظواهر السلبية في بعض تشكيلات الجمعية العمومية للحزب، خاصة أن الانتخابات سوف تجري بحيادية تامة بعد دفع الأعضاء لاشتركاتهم.

ونوه إلى أن هذا القرار يعد الأول من نوعه فى تاريخ الحزب العريق، فلم تحدث هذه السابقة من ذى قبل على مدار تاريخ الحزب، وتعد سابقة ديمقراطية فريدة تعبر تعبيراً حقيقياً عن الديمقراطية الصحيحة والسليمة، وتؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك أن الوفد سيظل الحزب المؤمن بالديمقراطية على عهده فى تفعيل حرية اختيار أعضائه لمن يمثلهم فى اللجان المختلفة، وترسخ هذه السابقة الجديدة فى تاريخ الحزب نموذجاً فريداً للممارسة الديمقراطية التى لا يشوبها أدنى شائبة، وتأصيلاً لمبدأ الشفافية الكاملة فى الاختيار.

وأشار إلى أن هذا القرار يقضى تماماً على أى تشكيك فى تشكيل اللجان العامة بالمحافظات وهى أكبر رد على أية شائعات تطلق فى عملية التشكيل، وثانياً فإن إجراء العملية الانتخابية، يأتى بتشكيل للجان على أعلى مستوى سياسى، وتكون نسبة العطاء للحزب كبيرة أكثر من التشكيل القادم بالتعيين أو التراضى أو الاتفاق، إضافة إلى أن التشكيل بالانتخابات للجان فى المحافظات، يعطي زخماً واسعاً داخل كل لجنة ويقدم صورة مشرفة عن أداء الحزب السياسى.